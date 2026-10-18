До 1 декабря тулякам нужно оплатить имущественные налоги за 2025 год.В Управлении Федеральной налоговой службы по Тульской области (УФНС России по Тульской области) ТСН24 рассказали, сколько уже заплатили жители региона, какие льготы доступны тулякам, как их оформить, если они не учтены в уведомлении, и чем грозит просрочка.
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