В Краснодаре в возрасте 48 лет скоропостижно скончалась известная журналистка Зоя Коновалова

В Краснодаре в возрасте 48 лет скоропостижно скончалась известная журналистка Зоя КоноваловаВ Краснодаре скоропостижно в возрасте 48 лет скончалась известная в регионе журналистка, руководитель интернет-группы ГТРК «Кубань» Зоя Коновалова.
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