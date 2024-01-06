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Живая Кубань

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В Краснодаре в возрасте 48 лет скоропостижно скончалась известная журналистка Зоя Коновалова

В Краснодаре в возрасте 48 лет скоропостижно скончалась известная журналистка Зоя Коновалова

В Краснодаре в возрасте 48 лет скоропостижно скончалась известная журналистка Зоя КоноваловаВ Краснодаре скоропостижно в возрасте 48 лет скончалась известная в регионе журналистка, руководитель интернет-группы ГТРК «Кубань» Зоя Коновалова.

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