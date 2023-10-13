«Юта» и Джош Кристофер договорились о подписании двустороннего контракта

«Юта» и защитник Джош Кристофер (21 год, 191 см) договорились о подписании двустороннего контракта. В 64 матчах прошлого сезона за «Хьюстон» Кристофер набирал в среднем 5,8 очка за 12,3 минуты на паркете.
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