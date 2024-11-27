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Тату как искусство — потрясающе разрисованные девушки

Тату как искусство — потрясающе разрисованные девушки

Вопреки бытующему мнению о том, что татуировка — это почти асоциальная метка, являющаяся отличительной особенностью людей, побывавших в местах заключения, нанесение рисунков на тело — один из видов искусства, часть общемировой культуры, которая проходит через всю историю человечества.

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Вовладар Даров
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