Иосифов перешел из второго испанского дивизиона в третий

Российский полузащитник Никита Иосифов продолжит карьеру в «Кастельоне». Сайт этой команды, выступающей в 3-м испанском дивизионе, объявил о заключении контракта с Иосифовым на полтора года, до лета 2025-го.
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