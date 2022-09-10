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В сети появилась информация о некоторых соединениях и подразделения ВСУ, и МВДУ в наступлении на юге Харьковской области

В сети появилась информация о некоторых соединениях и подразделения ВСУ, и МВДУ в наступлении на юге Харьковской области

В сети появилась информация о задействованных командованием ВСУ сил на изюмско-балаклейском направлении, с оговоркой, что данные не полные и собираются они по крупицам на основе видеороликов, размещённых укро-нацистскими боевиками в соцсетях.

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