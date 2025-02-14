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Новая фаза конфликта после переговоров Путина с Трампом: ВСУ готовят удар, Россия идёт в наступление

Новая фаза конфликта после переговоров Путина с Трампом: ВСУ готовят удар, Россия идёт в наступление

Киев стягивает войска в окрестностях Махновки, а русская армия развивает успехи на ключевых направлениях.

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