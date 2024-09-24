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Шольц отказался убеждать Запад дать разрешение Украине на удары вглубь РФ

Шольц отказался убеждать Запад дать разрешение Украине на удары вглубь РФ

REUTERS/David Dee Delgado Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не собирается убеждать США, Великобританию, Францию и другие западные страны дать разрешение Украине на удары вглубь РФ поставленным киевскому режиму дальнобойным оружием.

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