Шольц отказался убеждать Запад дать разрешение Украине на удары вглубь РФ

REUTERS/David Dee Delgado Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не собирается убеждать США, Великобританию, Францию и другие западные страны дать разрешение Украине на удары вглубь РФ поставленным киевскому режиму дальнобойным оружием.
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