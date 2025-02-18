В ОСК провели большое ТО атомоходов в акватории Севморпути

Специалисты филиала «Северный» электромонтажного предприятия Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) «Арктика» приняли участие в дооснащении атомных ледоколов «Арктика», «Сибирь», «Урал» и «50 лет Победы» автоматизированными информационно-измерительными системами и комплексами мониторинга ледовой обстановки на базе БПЛА.
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