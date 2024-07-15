СМИ сообщили, что предвыборная кампания Байдена возобновится 15 июля

Global Look Press/ Michael Kappeler/dpa Предвыборная кампания президента США Джо Байдена возобновится 15 июля после того, как была приостановлена из-за нападения на его соперника и экс-президента Штатов Дональда Трампа.
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