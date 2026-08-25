Колония летучих мышей поселилась в замке Бэтмена в Британии

Кадр из фильма «Бэтмен: Начало»Власти британского графства Бакингемшир предупредили владельца Ментмор-Тауэрс, известного как поместье Брюса Уэйна в фильме «Бэтмен: Начало», о возможном принудительном выкупе здания, если он не проведёт необходимый ремонт.