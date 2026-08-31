Депутат ЗСК Алексей Штаничев взял на контроль работу сельских отделений «Почты России» на Кубани

Депутат Законодательного Собрания Краснодарского края Алексей Штаничев взял на контроль обращения жителей сельских населенных пунктов о доступности почтовых услуг.
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