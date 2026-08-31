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Аргументы недели

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Депутат ЗСК Алексей Штаничев взял на контроль работу сельских отделений «Почты России» на Кубани

Депутат ЗСК Алексей Штаничев взял на контроль работу сельских отделений «Почты России» на Кубани

Депутат Законодательного Собрания Краснодарского края Алексей Штаничев взял на контроль обращения жителей сельских населенных пунктов о доступности почтовых услуг.

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