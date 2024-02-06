Исландия в ожидании часа Х

Измерение уровня магмы в вулканической системе Свартсенги принесло тревожные новости. Согласно данным Исландского метеорологического бюро (ИМО), в магмовой камере под Свартсенги, в 4 км к северу от Гриндавика, уже находится 230 миллионов кубических футов (6,5 миллионов кубических метров) магмы, что близко к уровню, предшествовавшему последнему извержению 14 января, передает techno.
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