Исландия в ожидании часа Х

Измерение уровня магмы в вулканической системе Свартсенги принесло тревожные новости. Согласно данным Исландского метеорологического бюро (ИМО), в магмовой камере под Свартсенги, в 4 км к северу от Гриндавика, уже находится 230 миллионов кубических футов (6,5 миллионов кубических метров) магмы, что близко к уровню, предшествовавшему последнему извержению 14 января, передает techno.