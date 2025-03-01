«Лютая выволочка»: Медведев оценил провал переговоров Зеленского с Трампом

Появилась первая реакция официальных лиц РФ на перепалку в Белом доме. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал провал встречи украинского президента Владимира Зеленского с главой США Дональдом Трампом в Белом доме.
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