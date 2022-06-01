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В Хабаровске в День защиты детей госавтоинспекторы провели праздничное мероприятие «Дорога Безопасности»

Акция прошла на открытой площадке краевого спортивного комплекса. Представители центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма установили автогородок, представляющий собой макет участка дороги общего пользования.

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