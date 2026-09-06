Антонелли выиграл Гран-при Италии, укрепив лидерство в "Формуле-1"

Кими Антонелли, пилот "Мерседеса", усилил своё лидерство в чемпионате "Формулы-1", победив на Гран-при Италии в Монце.
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