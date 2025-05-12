«Надо домой отправлять»: в РФ резко высказались о бунтах мигрантов в Москве

ТБ Татьяна Бут Люди работают, нужно платить. А руководство ЖК нужно под суд. Для того и вещут мигрантов, т.к. на них можно сэкономить. Видать и налоги с их разплат не удерживают и не платя т в бюджет.

ВС Вадим Скоробогатов Дворники, которые исправно работают на своих участках, не получают и половины обещанных выплат...А мигранты тут причём...Все вопросы к компаниям, что не платят...ИХ НАДО ШЕРСТИТЬ.