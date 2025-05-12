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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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«Надо домой отправлять»: в РФ резко высказались о бунтах мигрантов в Москве

«Надо домой отправлять»: в РФ резко высказались о бунтах мигрантов в Москве

Управляющая компания столицы вынудила уволиться десятки мигрантов-дворников. По словам местных жителей, иностранцы работали добросовестно.

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Комментарии
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ТБ
Татьяна Бут
Люди работают, нужно платить. А руководство ЖК нужно под суд. Для того и вещут мигрантов, т.к. на них можно сэкономить. Видать и налоги с их разплат не удерживают и не платя т в бюджет.
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4 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
Дворники, которые исправно работают на своих участках, не получают и половины обещанных выплат...А мигранты тут причём...Все вопросы к компаниям, что не платят...ИХ НАДО ШЕРСТИТЬ.
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2 час.
Вячеслав Денисов
Кого шерстить? Власть также получает свою толику от коммунальщиков, а коммунальные службы давно под криминалом, который в упор не замечается силовиками. Если начать &quot;шерстить&quot;, то можно выйти на самих себя!
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1 час.
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