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Взрыв в Москве - покушение на ресторатора. Отец спас ребёнка, утащив от места теракта. Что известно к этому часу?

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