Сумеречная зона: в темное время суток пешеходы без этого элемента уязвимы на трассе

Абсолютно все пешеходы при переходе дороги и движении по обочинам или по краю проезжей части должны использовать в темное время суток световозвращающие элементы в виде ленты на одежде, различных подвесок или браслетов.
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