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У папы потерялся ремень. 2 недели в семье царит беззаконие

У папы потерялся ремень. 2 недели в семье царит беззаконие

- Мама, одевай меня быстрее!- Вовочка, куда же ты так торопишься?- Меня в садике ждут друзья!- И что же вы там делаете?- Деремся! Советы домохозяйке: "Если вы хотите приготовить дрожжевое тесто, а дрожжей у вас нет, то ни хрена у вас не получится".

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