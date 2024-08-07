Экс-губернатор Пензенской области не смог оспорить решение суда о 8 миллиардах

Пензенский областной суд подтвердил решение Октябрьского районного суда относительно много миллиардного гражданского иска Генеральной прокуратуры к экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, предпринимателю Борису Шпигелю и его жене Евгении, а также к бывшему генеральному директору ОАО «Фармация» Антону Колоскову и пяти фармацевтическим компаниям.
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