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Экс-губернатор Пензенской области не смог оспорить решение суда о 8 миллиардах

Экс-губернатор Пензенской области не смог оспорить решение суда о 8 миллиардах

Пензенский областной суд подтвердил решение Октябрьского районного суда относительно много миллиардного гражданского иска Генеральной прокуратуры к экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, предпринимателю Борису Шпигелю и его жене Евгении, а также к бывшему генеральному директору ОАО «Фармация» Антону Колоскову и пяти фармацевтическим компаниям.

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