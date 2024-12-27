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Царьград

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Москва рассматривает полный спектр мер на случай ядерных испытаний США

Москва рассматривает полный спектр мер на случай ядерных испытаний США

Заявление замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова подчёркивает возможные шаги Москвы в ответ на враждебную политику США в ядерной сфере.

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