Рудковская и Плющенко анонсировали серию ледовых шоу по всей России, которые принесут им огромную прибыль

Не успели в России отпраздновать Международный женский день, как Яна Рудковская и Евгений Плющенко анонсировали свои новые ледовые шоу, которые обещают стать настоящим праздником для поклонников фигурного катания.
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