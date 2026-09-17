«Главное — баланс и регулярность»: реабилитолог — о полезных привычках, эффективных тренировках и здоровом образе жизни

Полностью здоровый образ жизни ведут лишь 11,5% россиян — такие данные приводит Минздрав. Цифра отрезвляющая, особенно на фоне того, что интерес к правильному питанию, физической активности и профилактике заболеваний год от года растёт, а популярность курения падает.
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