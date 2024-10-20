В Казани ограничили работу аэропорта: в чем причина

КАЗАНЬ, 20 октября, ФедералПресс. После введения временных ограничений на работу аэропорта в Казани экипажи самолетов, службы воздушной гавани и авиадиспетчеры предпринимают все необходимые действия для обеспечения безопасности полетов.
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