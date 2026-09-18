Избирком озвучил явку на выборах в ХМАО

Явка на выборах в ХМАО к 15:00 18 сентября составила 21,81%. К этому времени в регионе проголосовали 251 312 человек, сообщили в избирательной комиссии Югры.
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