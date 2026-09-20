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Козловский цитатой из философского трактата отреагировал на недопуск Валиевой и Кондратюка

Козловский цитатой из философского трактата отреагировал на недопуск Валиевой и Кондратюка

Фигурист Дмитрий Козловский, выступающий в паре с Александрой Бойковой, отреагировал на то, что Международный союз конькобежцев (ISU) отозвал нейтральные статусы у некоторых российских фигуристов.

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