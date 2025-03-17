В сети появились кадры сброса украинским МиГ-29 сразу четырёх управляемых авиабомб GBU-39 Соединенные Штаты поставляют Украине высокоточные авиационные бомбы малого диаметра (SDB).
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
В сети появились кадры сброса украинским МиГ-29 сразу четырёх управляемых авиабомб GBU-39 Соединенные Штаты поставляют Украине высокоточные авиационные бомбы малого диаметра (SDB).
Свежие комментарии