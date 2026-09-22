The Thaiger: Тайваньская полиция арестовала 18 туристок за проституцию

В Тайбее 17 сентября полицией арестованы 18 туристок за занятия проституцией. Среди задержанных — 17 гражданок Таиланда и одна вьетнамка.
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