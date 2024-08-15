Запад выдал расклад по подрыву русских газопроводов "Северные потоки". Если верить вбросу, план принадлежал Зеленскому, а исполнителем стал Залужный.
ЦРУ "отменило" подрыв "Северных потоков", но Залужный ослушался – WSJ
Комментарии
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Ваша Светлость
О как!:))) Это оказывается генерал Залупный взорвал Северный Поток!:))) Вопрос: Почему Германия продолжает помогать режиму-террористу, уничтожившему инфраструктуру, в которую вложилась сама Германия?! Это с пиндосами всё ясно, они всегда были пособниками террористов, а немцы, им-то зачем с ублюдочными рагулями нянчиться?
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