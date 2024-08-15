ЦРУ "отменило" подрыв "Северных потоков", но Залужный ослушался – WSJ

Ваша Светлость

О как!:))) Это оказывается генерал Залупный взорвал Северный Поток!:))) Вопрос: Почему Германия продолжает помогать режиму-террористу, уничтожившему инфраструктуру, в которую вложилась сама Германия?! Это с пиндосами всё ясно, они всегда были пособниками террористов, а немцы, им-то зачем с ублюдочными рагулями нянчиться?