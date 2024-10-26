Строительная площадка школы на Золоторожском валу: начались работы по возведению спортивной площадки

На строительной площадке школы в Лефортово начались работы по возведению спортивной площадки. Об этом стало известно после третьей выездной проверки объекта Комитетом государственного строительного надзора.
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