«Драматических изменений не будет». Продажи новостроек в мегаполисах обвалились, а что в Севастополе?

У каждого российского региона своя статистика сделок по продаже квартир в новостройках. Так, в июле месяце, продажи обвалились в мегаполисах, а первыми по падению стали: Челябинск, Ростов-на-Дону и Самара.
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