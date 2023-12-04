Бренд-шеф Кузнецов посоветовал заменить майонез на сметану в праздничных салатах

Бренд-шеф Максим Кузнецов дал несколько советов, как сделать новогодние блюда менее калорийными. В традиционных салатах, таких как оливье, крабовый, мимоза, селёдка под шубой, калорийный майонез можно заменить на сметану, сообщил он в беседе с Life.