МВФ ожидает от Украины миллиард долларов до конца года

Украина до конца года обязана выплатить МВФ около миллиарда долларов, включая 83 миллиона 5 октября. Несмотря на рекордный внешний долг в 215,55 миллиарда долларов, страна может столкнуться с дефицитом финансирования до 2029 года.
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