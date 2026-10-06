Россияне открыли более 220 тысяч счетов в цифровых рублях за месяц

За первый месяц с момента запуска цифрового рубля россияне открыли более 220 тысяч счетов. Об этом сообщила зампред Центробанка Зульфия Кахруманова на форуме «Финтех X10».
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