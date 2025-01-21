Жительница Няндомы перевела мошеннику 150 тысяч рублей, поверив в «чемодан с деньгами»

В Няндоме 52-летняя женщина стала жертвой интернет-мошенника. Она рассказала полиции, что познакомилась с мужчиной на сайте знакомствПредставившись жителем Канады по имени Николас, он завёл переписку, которая перешла в анонимный мессенджер.