Жительница Няндомы перевела мошеннику 150 тысяч рублей, поверив в «чемодан с деньгами»

В Няндоме 52-летняя женщина стала жертвой интернет-мошенника. Она рассказала полиции, что познакомилась с мужчиной на сайте знакомствПредставившись жителем Канады по имени Николас, он завёл переписку, которая перешла в анонимный мессенджер.
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