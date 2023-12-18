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Когда начинается и заканчивается Китайский Новый год 2024, какие особенности и традиции у восточного праздника

Когда начинается и заканчивается Китайский Новый год 2024, какие особенности и традиции у восточного праздника

Когда начинается и заканчивается Китайский Новый год 2024, какие особенности и традиции у восточного праздника Юлия СоколоваКитайский Новый Год – это уникальное и разнообразное торжество, отмечаемое с особым энтузиазмом.

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