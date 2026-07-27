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Культурология.рф

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Шоу-бизнес: Всю жизнь пахала, чтобы обеспечить ему будущее, а он подсел «на иглу»: Как сложилась жизнь единственного сына Валентины Толкуновой

Шоу-бизнес: Всю жизнь пахала, чтобы обеспечить ему будущее, а он подсел «на иглу»: Как сложилась жизнь единственного сына Валентины Толкуновой

Она была самой настоящей народной звездой, её любили миллионы слушателей по всей огромной стране, её песни пели во время застолий, а каждое появление Валентины Толкуновой на телевидении становилось настоящим праздником для её поклонников.

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