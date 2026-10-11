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RT Russia

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Зеленский заявил, что для него прекращение огня стало новостью

Зеленский заявил, что для него прекращение огня стало новостью

Владимир Зеленский заявил, что для него сделка о прекращении огня с Россией стала новостью. «Объявление о прекращении огня стало для меня новостью.

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