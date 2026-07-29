Новости внутрен...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Михеев: Су-57Э может противостоять самым современным ПВО и РЭБ

Михеев: Су-57Э может противостоять самым современным ПВО и РЭБ

Истребитель пятого поколения Су-57Э подтвердил свои возможности в реальных боевых столкновениях. Генеральный директор «Рособоронэкспорта» (входит в «Ростех») Александр Михеев сообщил, что машина успешно противостояла самым современным системам ПВО и РЭБ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии