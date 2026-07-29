Михеев: Су-57Э может противостоять самым современным ПВО и РЭБ

Истребитель пятого поколения Су-57Э подтвердил свои возможности в реальных боевых столкновениях. Генеральный директор «Рособоронэкспорта» (входит в «Ростех») Александр Михеев сообщил, что машина успешно противостояла самым современным системам ПВО и РЭБ.
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