Зачем Сталин велел делать авто без крыши и что из этого вышло

«Шляпу сними!» Опытный ГАЗ-11-40 на базе ГАЗ-М1 так и не стал серийным. Когда в 1936 году вместо ГАЗ-А начали выпуск ГАЗ-М1, водители и немногочисленные частники радовались, что вместо брезентового верха с боковинами с целлулоидными стеклами получили закрытый, куда более приспособленный к нашему климату кузов.
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