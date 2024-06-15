Зачем Сталин велел делать авто без крыши и что из этого вышло

«Шляпу сними!» Опытный ГАЗ-11-40 на базе ГАЗ-М1 так и не стал серийным. Когда в 1936 году вместо ГАЗ-А начали выпуск ГАЗ-М1, водители и немногочисленные частники радовались, что вместо брезентового верха с боковинами с целлулоидными стеклами получили закрытый, куда более приспособленный к нашему климату кузов.