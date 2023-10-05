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    Уважаемый Источник! Ну как это "незачем Леночке российский паспорт"? Очень даже зачем. Вы может быть удивитесь, но вс...А зачем Елене Зел...

А зачем Елене Зеленской российский паспорт?

А зачем Елене Зеленской российский паспорт?

Все уже начали стесняться этой новости. Стирают ее. Почему-то (впрочем, известно, почему, но об этом чуть позже).

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Комментарии
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ВА
Виктор Александров
Уважаемый Источник! Ну как это &quot;незачем Леночке российский паспорт&quot;? Очень даже зачем. Вы может быть удивитесь, но все эти .... завсегда были за Россию! Их просто неправильно поняли! Они скоро все к нам прибегут, извиняться. Александров Виктор Константинович Яндекс Дзен.
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