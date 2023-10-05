А зачем Елене Зеленской российский паспорт?

ВА

Виктор Александров

Уважаемый Источник! Ну как это "незачем Леночке российский паспорт"? Очень даже зачем. Вы может быть удивитесь, но все эти .... завсегда были за Россию! Их просто неправильно поняли! Они скоро все к нам прибегут, извиняться. Александров Виктор Константинович Яндекс Дзен.