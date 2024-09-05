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Высмеявшая девочку-квадробера российская певица объяснила свой поступок

Высмеявшая девочку-квадробера российская певица объяснила свой поступок

Певица Mia Boyka заявила о желании обратить внимание на проблему квадробики Российская певица Mia Boyka (настоящее имя — Мария Бойко), которая высмеяла девочку-квадробера во время своего выступления, объяснила свой поступок желанием обратить внимание на проблему квадробики.

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