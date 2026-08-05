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Gold Futures (MGC) – Wednesday Outlook

Gold Futures (MGC) – Wednesday Outlook

Gold Futures (MGC) – Wednesday Outlook Micro Gold Futures COMEX_MINI:MGC1! DWoodz Yesterday played out almost exactly as I expected—price reached up into my higher-timeframe area late in the NY session, printing a high around 4163.

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