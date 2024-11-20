Щёлкание семечек: как в России это стало настоящим культом

В России семечки появились в 1698 году, их привез из Голландии Петр I. Красивые цветки подсолнечника сразу же полюбились русским людям, но долгое время их выращивали только в качестве декоративного растения.
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