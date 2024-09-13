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Алаудинов рассказал о проблемах ВСУ в Курской области с едой и водой

Алаудинов рассказал о проблемах ВСУ в Курской области с едой и водой

Бойцы ВСУ испытывают проблемы в Курской области.В Курской области бойцы ВСУ испытают проблемы с обеспечением – они жалуются на нехватку воды и еды.

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