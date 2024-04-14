Рассказываем, что известно о русских моряках, находившимся на захваченном Ираном израильском судне. Иранскими спецназовцами было захвачено судно MSC ARIES, которое шло под португальским флагом из ОАЭ в Индию, в Ормузском проливе.
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