Магнитная буря ударит по Алтаю в ближайшие выходные

Эксперты рекомендуют во время магнитных бурь пить достаточно воды и не злоупотреблять вредными привычками В Барнауле в субботу и воскресенье 13-14 июля ожидаются геомагнитные возмущения, которые могут стать причиной ухудшения самочувствия некоторых жителей, сообщает сервис Gismeteo.