Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

178 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • саша дмитренко
    сколько же  там  идиотов!!!!Сенатор Ковитиди ...
  • Елена Верия (Безденежных)
    Законопроекты… Дума думает, трезвонит, Чтоб еще им «узаконить», Штраф какой еще б «сорвать», Чтобы денежки содрать...Курение на остано...
  • Леонид
    Словоблудие. Она давно запрещена. Только всем чихать. И курящим и контролирующим.Курение на остано...

Магнитная буря ударит по Алтаю в ближайшие выходные

Магнитная буря ударит по Алтаю в ближайшие выходные

Эксперты рекомендуют во время магнитных бурь пить достаточно воды и не злоупотреблять вредными привычками В Барнауле в субботу и воскресенье 13-14 июля ожидаются геомагнитные возмущения, которые могут стать причиной ухудшения самочувствия некоторых жителей, сообщает сервис Gismeteo.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх