Автомобилистам разрешили устанавливать квадратные номера спереди автомобиля

Автомобилистам разрешили устанавливать квадратные номера спереди своих машин. Ранее, согласно ГОСТу, такие номера можно было использовать только на задней части автомобиля, в специальных креплениях, предусмотренных заводом-изготовителем.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)