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Автомобилистам разрешили устанавливать квадратные номера спереди автомобиля

Автомобилистам разрешили устанавливать квадратные номера спереди автомобиля

Автомобилистам разрешили устанавливать квадратные номера спереди своих машин. Ранее, согласно ГОСТу, такие номера можно было использовать только на задней части автомобиля, в специальных креплениях, предусмотренных заводом-изготовителем.

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