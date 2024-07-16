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Нижегородская правда

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«Спартак» готов отдать Соболева «Зениту» и ждёт официального предложения

«Спартак» пока не получал официального предложения от «Зенита» по нападающему Александру Соболеву. Планируется, что 21 июля в Оренбурге он сыграет за «красно-белых» в матче первого тура нового сезона Российской Премьер-Лиги.

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