«Спартак» готов отдать Соболева «Зениту» и ждёт официального предложения

«Спартак» пока не получал официального предложения от «Зенита» по нападающему Александру Соболеву. Планируется, что 21 июля в Оренбурге он сыграет за «красно-белых» в матче первого тура нового сезона Российской Премьер-Лиги.
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